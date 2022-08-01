Более 100 теплоходов отправились от Северного речного вокзала с начала июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала июля от Северного речного вокзала в Москве отправились более 100 теплоходов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы отреставрировали Северный речной вокзал. Сегодня это главный порт столицы. В июле его причалы приняли и отправили в круиз более 40 тысяч пассажиров на более чем 100 теплоходах. Для удобства путешественников на территории вокзала работают бесплатные электрокары, которые доставляют пассажиров и багаж к судам", – прокомментировал Ликсутов, слова которого привели в РИА Новости.

По словам заммэра, услугами электрокаров в июле воспользовались более 15 тысяч человек. Он также добавил, что приобрести билеты на речные маршруты можно в офисах туроператоров на территории вокзала.

В 2022 году после реконструкции в Москве откроется Южный речной вокзал, добавил Ликсутов. В июле с территории вокзала в плавание отправились более 1,5 тысячи пассажиров.

Ранее Северный речной вокзал отпраздновал свое 85-летие. В честь юбилея территорию вокзала посетили более 4,5 тысячи человек. По случаю праздника для гостей подготовили специальную программу мероприятий с мастер-классами и выступлениями артистов.

По словам Ликсутова, с момента открытия после реставрации в 2020 году вокзал стал новым местом притяжения горожан.

Кроме того, с 2020 года причалы Северного речного вокзала приняли и отправили 1,5 тысячи теплоходов в более чем 40 городов России. Уточняется, что на территории вокзала расположены 17 причалов.