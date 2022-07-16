Больше 4,5 тысячи горожан посетили Северный речной вокзал в день его 85-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше 4,5 тысячи москвичей накануне посетили Северный речной вокзал по случаю его 85-летия. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Вчера Северному речному вокзалу исполнилось 85 лет, наш праздник вчера посетило более 4,5 тысячи человек. Нам приятно, что это место так полюбилось жителям и туристам", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Он отметил, что с момента открытия после реставрации в 2020 году речной вокзал стал новым местом притяжения горожан. В эти выходные по случаю праздника там подготовлена специальная программа мероприятий с мастер-классами и выступлениями артистов.

Ранее стало известно, что порядка 1,5 тысячи круизных теплоходов были отправлены и приняты на 17 причалах Северного речного вокзала после реставрации. Суда отправлялись более чем в 40 городов России.

