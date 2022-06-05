На Северном речном вокзале стартовал сезон свадеб

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первые четыре пары заключили брак на Северном речном вокзале в рамках нового свадебного сезона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Большой популярностью пользуется Северный речной вокзал. В прошлое лето здесь состоялось 12 церемоний бракосочетания. Новый сезон свадеб уже стартовал, проведены четыре праздника", – сказал он.

В департаменте отметили, что подать заявление на проведение брачной церемонии на Северном речном вокзале можно онлайн через портал госуслуг и сайт столичной мэрии, а также лично во Дворце бракосочетания № 1.

Ранее сообщалось, что более 1 600 пар поженились в Москве в майские праздники, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самой популярной датой для брака стало 7 мая, в этот день расписались более 470 пар.