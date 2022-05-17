Рекордное количество браков за 12 лет зарегистрировали в Москве

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В апреле в Москве брак зарегистрировали около девяти тысяч пар, что стало рекордно высоким показателем за последние 12 лет, рассказала исполняющая обязанности начальника столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 1926 года такое большое количество браков фиксировалось только в 2010 году, когда в Москве поженились более 9,7 тысячи молодоженов. Только 30 апреля в Москве заключили брак около 1 000 пар", – заявила Уханева.

По ее словам, популярными датами также стали 29 и 22 апреля, когда поженились более 650 и 600 пар соответственно. По данным ЗАГС, с 2016 года в апреле в Москве регистрировали не более 7,5 тысячи браков. В прошедшем апреле по сравнению с 2021 годом их число увеличилось на 65%, а с 2020 годом – почти в 1,5 раза.

"Более 20% всех апрельских бракосочетаний были выездными. Самой популярной площадкой для проведения церемонии стал ресторан в Башне "ОКО". Там поженились более 160 пар. На втором месте – особняк Спиридонова и Серебряный бор, где брак заключили по 60 пар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что более 60 церемоний также провели в парк-отеле "Даниловский". При этом большинство браков было заключено во Дворце бракосочетания № 1, где поженились более 670 пар. В среднем каждый день там проходило более 20 церемоний.

"Вторым по популярности стал обновленный Дворец бракосочетания № 4 с двумя залами для регистрации. Там поженились около 450 пар. Около 400 пар выбрали Кутузовский отдел ЗАГС и еще более 300 пар – Шипиловский отдел ЗАГС", – указано в материале.

В канун Красной горки, 30 апреля, открылась новая выездная площадка бракосочетания на Москве-реке. Всего более 20 пар зарегистрировали брак на борту речного трамвайчика. Также четыре пары поженились в стенах Мосгордумы.

Ранее сообщалось, что более 1 600 пар поженились в Москве в майские праздники, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самой популярной датой для брака стало 7 мая, в этот день расписались более 470 пар.

