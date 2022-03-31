Вице-мэр Ракова: в Москве увеличили количество слотов для регистрации брака на воде

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В Москве открыли еще свыше 200 слотов для регистрации брака на речных трамваях из-за высокого спроса на эту локацию. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2022 году уже приняли более 27 000 заявлений о заключении брака. Она отметила, что самая популярная дата, на которую подали более 1 000 заявлений, – праздник Красной горки, 30 апреля.

"В этот день 20 пар смогут пожениться во время речной прогулки. Когда мы открыли прием заявлений на эту необычную локацию, мы увидели большой спрос среди молодоженов. Все места заняли буквально за неделю", – подчеркнула Ракова.

В этом году в столице планируют заключить брак более 27 000 пар. При этом примерно 45% принятых заявлений приходится на летний период.

Регистрация брака проходит во время речной прогулки с видами на гостиницу "Украина", Пресненскую набережную и деловой центр "Москва-Сити". Круизы длятся около 30 минут. Отправляться и прибывать трамваи будут с набережной Тараса Шевченко, с 10 утра до 8 вечера.

"Преимущества "цветочной" флотилии – это яркая и притягивающая взгляд цветовая палитра речных трамвайчиков, которая однозначно будет выделять их в потоке речного трафика. А телескопически сдвигаемая крыша салона не только создаст ощущение прогулки на кабриолете по реке в теплую и солнечную погоду, но и не даст промокнуть в случае дождя", – говорится в сообщении.

Среди локаций для заключения брака популярными остаются Дворец бракосочетания №1, Дворец бракосочетания №4, Кутузовский отдел ЗАГС, башня "Око", особняк Спиридонова, Дом торжеств "Сафис".

На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты на площадки, инструкция по подаче заявления, а также красивые даты, в которые можно пожениться.

Ранее сообщалось, что в самую популярную, красивую дату 2022 года – 22 февраля – в Москве поженились более 1,3 тысячи пар. Отмечается, что церемонии заключения брака также проводились и на выездных площадках – на необычных локациях поженились 123 пары.

