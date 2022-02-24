Более 1,3 тыс пар поженились в Москве в самую популярную дату февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В самую популярную, красивую дату 2022 года – 22 февраля – в Москве поженились более 1,3 тысячи пар. Об этом сообщается в телеграм-канале управления ЗАГС Москвы.

"Самое большое количество браков было зарегистрировано во Дворце бракосочетания № 4. Торжественные регистрации проходили в двух залах для бракосочетаний", – говорится в сообщении.

Отмечается, что церемонии заключения брака также проводились и на выездных площадках – на необычных локациях поженились 123 пары.

Ранее сообщалось, что из-за высокой популярности 22 февраля столичные ЗАГСы открыли 100 дополнительных мест для регистрации брака.

По словам исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, все свободные места для регистрации брака в усадьбе Васильчиковых 22.02.22 были зарезервированы в течение 30 минут после открытия подачи заявлений в режиме онлайн.

