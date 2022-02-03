Более 40% браков зарегистрируют в красивые даты февраля в столице

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В феврале в столице планируют заключить брак свыше 6,7 тысячи пар. Более 40% молодоженов подали заявления на красивые даты, сообщает пресс-служба столичного Управления ЗАГС.
"В самую популярную дату – 2022 года 22 февраля – заключат брак более 1,5 тысячи молодоженов. На красивые даты февраля подали заявления более 2,5 тысячи пар. Февраль 2022 года может побить февральский рекорд 2020 года по количеству зарегистрированных браков", – говорится в сообщении.
В нынешнем феврале насчитывают четыре красивые даты – 02.02.2022, 12.02.22, 20.02.22 и 22.02.2022. 2 февраля поженились около 450 пар, 12 февраля планируют заключить брак более 500 пар, на 20 февраля подано более 250 заявлений, а 22 февраля планируют вступить в брак более 1,5 тысячи пар.
Пожениться в красивую дату можно будет в том числе на выездных площадках в бутик-отеле "Богородское", доме торжеств "Сафиса", особняке Спиридонова и других.
Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений россияне начали продавать возможность сыграть свадьбу в красивые даты в феврале. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона. Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали красивую дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.
При этом эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова отметила, что авторы абсолютного большинства объявлений в интернете о продаже красивых свадебных дат являются мошенниками.
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