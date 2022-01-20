Россиян предупредили о продающих "красивые" свадебные даты мошенниках

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Авторы абсолютного большинства объявлений в интернете о продаже "красивых" свадебных дат являются мошенниками, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.

"Многочисленные объявления на "Авито" и аналогичных агрегаторах – в 99% уловки мошенников, а 1% оставим на неграмотность граждан, уверенных, что раз они лично забронировали дату свадьбы на Госуслугах или непосредственно в ЗАГСе – они ее могут продать", – рассказала она.

В свою очередь, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева объяснила, что при подаче заявления в ЗАГС пара указывает свои персональные данные. Затем проводится серьезная работа по проверке достоверности всех сведений и внесению изменений в акты. Поэтому, по мнению эксперта, замена вступающих в брак возможна только при условии коррупции со стороны работников ЗАГСа.

"Но это достаточно серьезное преступление, грозящее жестким наказанием. Вряд ли кто-то из сотрудников ЗАГСов будет готов потерять работу со свободой ради, пусть и потенциально большой, но не постоянной выгоды", – добавила она.

Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений россияне начали продавать возможность сыграть свадьбу 2, 20 или 22 февраля этого года. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона. Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали "красивую" дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.