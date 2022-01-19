ЗАГСы Москвы открыли дополнительные места на самую популярную дату февраля

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Столичные ЗАГСы открыли 100 дополнительных мест для регистрации брака на наиболее популярную дату февраля – 22 февраля 2022 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что красивая дата 22.02.22 пользуется настолько большой популярностью, что все свободные места для регистрации брака в усадьбе Васильчиковых были зарезервированы в течение 30 минут после открытия подачи заявлений в режиме онлайн.

"В связи с многочисленными обращениями пар мы приняли решение увеличить график работы дворцов бракосочетания в Москве до 21:00. Тем самым для молодоженов стали доступны более 100 свободных мест на 22.02.22. Подать заявление можно на личном приеме во дворцах бракосочетания", – заявила Уханева РИА Новости.

По ее словам, на продленный режим работы – с 09:00 до 21:00 – перешли Кутузовский, Шипиловский, Вернадский отделы ЗАГС, а также дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4. Подать заявление о регистрации брака в данных учреждениях можно до 22 января включительно.

Церемонии бракосочетания 22 февраля также будут проходить на выездных локациях: в особняке Спиридонова, бутик-отеле "Богородское", парке-отеле "Даниловский", доме торжеств "Сафиса", усадьбе Муравьевых-Апостолов, усадьбе Васильчиковых и на площадке The Great Hall Yakimanka.

В управлении ЗАГС отметили, что с 2022 года во Дворцах бракосочетания № 1 и 4 на церемониях бракосочетания для молодоженов звучит живая музыка, а 22 февраля график работы музыкантов будет продлен в соответствии с графиком работы учреждений.

Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений россияне начали продавать возможность сыграть свадьбу 2, 20 или 22 февраля этого года. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона. Как объяснили сами продавцы, они якобы забронировали красивую дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.