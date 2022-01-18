Столичные ЗАГСы предупредили о продающих "красивые" даты мошенниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.
В пресс-службе пояснили, что процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака. Там указываются все данные жениха и невесты.
"В случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты регистрации брака", – отметили в Управлении.
Московские ЗАГСы советуют выбирать даты самостоятельно, рассматривая свободные места в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания и центрах госуслуг "Мои документы".
Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений россияне начали продавать возможность сыграть свадьбу 2, 20 или 22 февраля этого года. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и доходят в некоторых случаях до полумиллиона. Как объясняют сами продавцы, они якобы забронировали "красивую" дату для себя, но за плату готовы переоформить ее на потенциального покупателя.
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