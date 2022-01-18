Москвич объяснил, зачем продает красивую февральскую дату для свадьбы

Фото: скриншот сайта avito.ru

Житель столицы Федор рассказал Москве 24, что решил продать забронированное место на регистрацию брака в красивую дату из-за отмены собственной свадьбы.

Ранее на сайте бесплатных объявлений он разместил предложение о продаже красивой даты заключения брака: 20.02.2022 года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. По словам Федора, он может предоставить документы, подтверждающие бронирование процедуры. Также житель столицы готов приехать вместе с покупателем в ЗАГС и уступить свое место за 100 000 рублей.

В беседе с Москвой 24 Федор рассказал, что сначала планировал подарить дату друзьям, но они не захотели.





Федор продавец свадебной даты Просто у меня свадьба отменилась. Мне стало интересно, получится ли вообще продать дату, законно ли это вообще.

Житель столицы разместил объявление несколько дней назад, однако сделка пока что не состоялась. Но желающие есть, утверждает продавец. "Вроде кто-то писал мне, да", – уточнил Федор.

Его предложение о продаже красивой даты регистрации брака не единственное на сайте бесплатных объявлений. Схожие сделки готовы провести и жители других городов. В частности, продавец из подмосковного Фрязина предлагает продать красивую дату 22.02.2022 за 22 022 022 рубля. В свою очередь, жительница Ростовской области запрашивает за ту же дату сумму поскромнее: всего за 200 000 рублей она согласна уступить место.

Вместе с тем в пресс-службе столичного управления ЗАГС сообщили, что в интернете начали появляться мошеннические объявления о продаже красивых дат для регистрации брака в феврале. Отмечается, что это связано с большим спросом на такие числа. При этом в пресс-службе подчеркнули, что невозможно забронировать дату регистрации брака для других заявителей.

"Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным", – указали в пресс-службе.





из сообщения пресс-службы столичного управления ЗАГС В случае отказа от регистрации брака занятое место не освобождается, оно остается закрепленным за парой до назначенной даты регистрации.

Ранее москвичи начали выставлять на продажу стаканчики из-под кофе, купленные в заведении Gucci Shop & Bar на Малой Бронной. Ажиотаж был спровоцирован тем, что оно закрывалось 20 июня 2021 года. Цены на брендовые стаканчики иногда доходили до 15 тысяч рублей за штуку.

