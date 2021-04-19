Москвич, занимающий за 2,5 тысячи беседки для шашлыка в 4 утра, рассказал об услуге

Фото: скриншот сайта "Авито"
В Москве появилась услуга – занять беседку для шашлыка для тех, кому лень рано вставать. Москвич Алексей рассказал Москве 24, у кого и насколько это востребовано.
"Займем беседку для вас почти в любом парке Москвы и Московской области с 4–6 часов утра (возможно, и с вечера предыдущего дня)", – гласит объявление Алексея на сайте сервиса объявлений.
Мужчина рассказал, что в выходные дни в столице уже к 8 утра практически не остается свободных беседок для шашлыков в парках – столько желающих отдохнуть на природе. "Это востребовано в выходные и праздники. А в будни, даже когда тепло, это вообще не востребовано", – сообщил Алексей.
По словам мужчины, услугой в основном пользуются семьи и компании, отмечающие какое-то событие. И дело вовсе не в их лени встать пораньше, отмечает Алексей.
Стоимость услуги по бронированию беседки зависит от количества часов ожидания. Базовая цена у Алексея – 2,5 тысячи рублей плюс доплата, если время ожидания увеличивается. В среднем на сайте объявлений стоимость подобной услуги варьируется от 2 до 3 тысяч рублей.
Алексей рассказал, что не просто обозначает, что место занято, но и приезжает в парк с близкими. Когда к обеду появляется "клиент", компания просто освобождает место.
Алексей сообщил, что подрабатывает таким образом уже несколько лет. В сезон в день он может получать несколько звонков и в выходные часто занимает для кого-то беседки для шашлыка. Мужчина готов приехать в разные концы Москвы, но если парк очень далеко и такая поездка нерентабельна, то он отказывается. Алексей также отметил, что постоянных клиентов в этом "бизнесе" нет: один человек может позвонить максимум пару раз в сезон.
Ранее среди москвичей провели опрос, который показал, что с приходом теплого сезона горожане стали чаще покупать велосипеды, моноколеса, гироскутеры, ролики, самокаты и скейтборды. Их продажи выросли на 63% по сравнению с прошлым годом.
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