Продавец чеков и упаковок от брендовых марок рассказала, кто и зачем их покупает

На сайтах объявлений набирает обороты новый бизнес – продажа чеков на брендовые сумки. Девушки, купившие дорогую вещь, помогают создавать имидж тем, кто не может позволить себе такие покупки. Зачем москвичи приобретают за деньги чеки и как используют пустые пакеты брендовых марок – в материале Москвы 24.

"Продаю чек на сумку и пустой пакет из ЦУМа"

Фото: скриншот сайта "Авито"

Стоимость чеков брендовых марок на сайтах объявлений варьируется в пределах одной-двух тысяч рублей. Louis Vuitton, Hermes, Prada, Gucci – покупатель может сымитировать покупку от любых известных брендов. Кроме того, популярностью пользуются пакеты и упаковки этих же марок или, например, пакеты из ЦУМа.

Светлана продает пустые брендовые коробки Louis Vuitton на сайте объявлений по 500 рублей за штуку. Она рассказала Москве 24, что товар востребован как у девушек, так и у мужчин. "Действительно, звонят и спрашивают. Часто говорят, что надо срочно. Вот прям сегодня надо упаковать, готов приехать", – говорит Светлана.





Светлана Сильная востребованность на пакеты возникла еще в пандемию. Я сама удивилась, зачем в таком количестве покупают пакеты, если вся "Дубровка" (торговый комплекс) ими завалена? Но ее же в пандемию закрыли, поэтому брендовые пакеты оказались востребованы, больше негде было купить.

Светлана рассказала, что люди в основном приобретают упаковку в единичном экземпляре для себя. Но есть и те, кто через интернет продает копии известных брендов под видом настоящих, упаковывая их в оригинальную коробку. "Когда я спрашиваю, для чего? Говорят, что упаковать подарок. Один раз мне скидывали фотографию "подарка", там явно было видно, что эта вещь с рынка", – говорит Светлана.





Светлана Скорее всего, коробки приобретают для упаковки подделок. А чек могут покупать для того, чтобы прикладывать к копии и продавать ее как оригинал. Знаю, что если кто-то продает сумку и прикладывает к ней чек, то это вызывает больше доверия.

"Я бы сама с удовольствием что-то брендовое купила б/у, но не могу доверять, потому что копии сейчас делают прекрасные. И неспециалист не отличит от оригинала", – отмечает Светлана.

Любой эффект за ваши деньги

Еще одна нетривиальная причина, по которой девушки приобретают чеки на сумки, выглядит так. Сначала девушка просит у своего обеспеченного мужчины сумку в подарок. Чтобы не тратить время на походы по магазинам, мужчина переводит приличную сумму на ее карту. После чего девушка отправляет любимому фото чека (можно вместе с фирменным пакетом) и пламенно благодарит за подарок. Сэкономленные десятки тысяч рублей она может потратить на любые другие удовольствия.



Главное, чтобы дата на чеке была максимально приближена к текущей – старые продать тяжелее.



Это уже далеко не первая схема, с помощью которой люди обманывают других или пытаются выглядеть богаче в глазах общества. Так, в соцсетях уже продавались коробки от новых моделей iPhone для того, чтобы сделать селфи и выложить в инстаграм. Причем находились умельцы организовать тот же эффект с помощью фотомонтажа за более низкую цену.

В преддверии 8 Марта у девушек становится популярна услуга по аренде огромных букетов роз для эффектных фото. Еще одна услуга "Назло бывшему" появилась в конце прошлого года. Девушкам предлагали сфотографироваться в свадебном платье, чтобы вызвать гнев у бывшего мужчины или сделать тонкий намек нынешнему.

Сегодня продемонстрировать "красивую жизнь" можно, всего лишь заплатив за пару снимков в нужном месте. Для фотосессии можно арендовать что угодно – самолет, яхту, машину. Люди верят, что таким образом можно привлечь состоятельного жениха или невесту.

Клинический психолог Владимир Крупин в диалоге с Москвой 24 сообщил, что такое поведение у современной молодежи говорит о некотором психологическом отклонении.





Владимир Крупин клинический психолог Человек пытается скомпенсировать ту свою часть, которая кажется ему дефектной. Предъявить не себя, а свой нарядный костюм. Это происходит из-за сильной неуверенности в себе.

Кроме того, по мнению психолога, большую роль здесь играет сильное чувство зависти и навязанные стереотипы потребления. "Человек хочет как бы вернуть зависть в обратную сторону. Не самому ее испытывать, а развернуть по отношению к тому, к кому он ее испытывает", – подчеркнул Крупин.

"Чтобы почувствовать себя в обществе, а не оторванным от него, люди совершают такие поступки. Эти услуги кажутся нам странными, но рынок таких услуг растет все больше", – добавил психолог.

