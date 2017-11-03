В Сети продают и арендуют коробки от iPhone X для селфи

В социальных сетях предлагают приобрести коробки от нового iPhone X, продажи которого в России начались сегодня. Пользователь Facebook, разместивший объявление, утверждает, что они пригодятся для фото в Instagram.

Скриншот: Facebook/Константин Кошелев

В комментариях пользователи предлагают вырезать себе из коробки телефон, а также свои услуги: "Сделаю вам фотомонтаж с коробками с этой фотографии всего за 750 рублей!"

Коробку от новой модели iPhone предлагает купить также маркетолог Роман Зарипов, с подачи которого в марте начали сдавать в аренду огромные букеты для селфи. Он назначил меньшую цену в 7 тысяч рублей. В качестве альтернативы можно арендовать коробку для фото на 10 минут. Эта услуга обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Скриншот: Istagram/romanzaripov

3 ноября в России начались продажи телефонов от Apple серии X. Очередь у флагманского магазина re:Store на Тверской начала выстраиваться в начале недели. К 08:00 утра пятницы у магазина находилась около 500 человек.

О том, почему люди зря простояли три дня в очереди и зачем им новый iPhone — читайте в материале портала Москва 24. Смотрите также видеосюжет нашего корреспондента с места событий.

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