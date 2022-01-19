На "Авито" будут отклонять объявления о продаже красивых дат для свадьбы

Сервис "Авито" будет отклонять объявления о продаже красивых дат для бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам сотрудников, такая переуступка прав вполне законна. Но есть много мошенников и проверить правдивость объявлений практически невозможно. Чтобы избежать проблем, даже если они возникнут ненамеренно, заявления решили отклонять.

Ранее в московском управлении ЗАГС предупредили женихов и невест о большом количестве мошеннических объявлений о продаже места на регистрацию браков в красивые даты. А 19 января открыли еще 100 слотов, чтобы хватило всем желающим расписаться 22.02.2022.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.