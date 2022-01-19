Вирусолог оценил данные о 16-кратном риске повторного заражения "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Высокий риск повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон" не означает, что каждый будет болеть COVID-19 по два раза. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Эти данные показывают, что повторное заражение при варианте "Омикрон" выше. Но надо иметь в виду, что повторные заражения – это нечастая вещь", – сказал он.
По словам эксперта, даже в 16 раз более высокий риск заболевания не говорит о том, что люди будут заражаться часто.
Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила о высоком уровне повторного заражения штаммом "Омикрон". По данным ведомства, в период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года риск повторного заражения новым вариантом вируса был в 16 раз выше, чем "Дельтой" в период с весны по зиму прошлого года.
По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, основное отличие "Омикрона" от "Дельты" заключается в том, что первый не стремится проникнуть в легкие. Для нового штамма коронавируса, по его словам, больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей.
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