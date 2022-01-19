Ученый назвал отличие "Омикрона" от "Дельты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Штамм коронавируса "Омикрон" в отличие от "Дельты" не стремится проникнуть в легкие, заявил "Ленте.ру" ученый-генетик Дмитрий Прусс из Солт-Лейк-Сити.
"Для "Омикрона" больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей. А для "Дельты" – более глубинное поражение самих легких, альвеол", – сказал он, отметив, что такое явление было замечено у пациентов с тяжелым течением коронавируса.
При этом, по словам Прусса, для людей с легким и средним вариантами течения болезни разницы в симптомах между данными штаммами не будет.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нельзя утверждать, что новый штамм коронавируса "Омикрон" реже вызывает тяжелое течение заболевания. По его словам, сообщения о более легком течении болезни приходят из стран, где вакцинированы 60–80% населения.
При этом, по словам замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, в России у "Омикрона" могут появиться новые особенности, поэтому россияне, возможно, перенесут это заболевание не так, как жители других стран.
Вакцинолог рассказал о ситуации вокруг штамма "Омикрон"
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