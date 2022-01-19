Эксперт допустила, что в России "Омикрон" может повести себя иначе, чем в других странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России у штамма коронавируса "Омикрон" могут появиться новые особенности, поэтому россияне, возможно, перенесут это заболевание не так, как жители других стран, считает замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что по данным медиков из разных стран, большинство пациентов переносят заболевание, вызванное "Омикрон"-штаммом, в легкой форме, однако не стоит относиться к этому варианту COVID-19 несерьезно, поскольку он еще совершенно не изучен.
"Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми", – сказала Руженцова в интервью радио Sputnik.
Эксперт добавила, что у россиян может быть другая симптоматика "Омикрона" из-за климатических условий на территории РФ и генетических особенностей населения.
"И особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания", – сказала она.
Руженцова подчеркнула, что предварительные данные свидетельствуют о том, что "Омикрон" в первую очередь распространяется среди невакцинированных граждан.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что в России количество граждан, которые неофициально переболели коронавирусом, как минимум в шесть раз превышает число тех, чей ПЦР-тест оказался положительным.
Специалист считает, что при подсчете коллективного иммунитета необходимо учитывать всех переболевших. Это, по его мнению, позволит объективно планировать противоэпидемические мероприятия и более рационально распределять вакцины по регионам.
Вакцинолог рассказал о ситуации вокруг штамма "Омикрон"
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