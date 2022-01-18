Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "Омикрона"

Фото: depositphotos/Subbotina
При симптомах коронавируса, вызванного новым штаммом "Омикрон", надо начинать лечение с препаратов из домашней аптечки и исключить применение антибиотиков, сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, международный опыт распространения нового штамма показывает, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом "Дельта". Основными симптомами он назвал боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенную температуру, сухой кашель, боль в горле, головную боль и насморк.
"Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ", – сказал Тяжельников.
При наличии перечисленных симптомов он призвал оставаться дома и соблюдать ряд рекомендаций.
"Если температура поднялась выше 38 градусов, нужно выпить жаропонижающий препарат. Можно применять охлаждающие компрессы. Если температура ниже 38, то принимать жаропонижающие препараты нет необходимости", – добавил врач.
Он также рассказал, что помочь могут и препараты симптоматического действия, к примеру капли от насморка. Рекомендуется промывать нос солевым раствором и полоскать горло.
Специалист строго запретил самостоятельно пить антибиотики. Он пояснил, что против вирусов они бесполезны, при этом дают значительную нагрузку на организм. Вместо них для лечения коронавируса в легкой форме можно использовать противовирусные препараты.
Эти лекарства являются безрецептурными и при соблюдении правил приема, описанных в инструкции, безопасны для пациента. От боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.
Также при всех перечисленных симптомах следует пить больше жидкости. Надо исключить из рациона тяжелую пищу, включить в меню лимоны и другие фрукты с высоким содержанием витамина С.
Также надо проветривать помещение, в котором находится больной, делать влажную уборку, родным тщательно мыть руки и соблюдать профилактические санитарные меры.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна коронавируса в России достигнет пика в начале февраля 2022 года из-за распространения "Омикрона". По его словам, снижение заболеваемости может произойти в марте или апреле 2022 года. Альтштейн также допустил окончание пандемии в этот период, отметив низкую летальность при "Омикроне".
В Москве выявили 8 342 случая коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: