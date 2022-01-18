Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "Омикрона"

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При симптомах коронавируса, вызванного новым штаммом "Омикрон", надо начинать лечение с препаратов из домашней аптечки и исключить применение антибиотиков, сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, международный опыт распространения нового штамма показывает, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом "Дельта". Основными симптомами он назвал боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенную температуру, сухой кашель, боль в горле, головную боль и насморк.

"Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ", – сказал Тяжельников.

При наличии перечисленных симптомов он призвал оставаться дома и соблюдать ряд рекомендаций.

"Если температура поднялась выше 38 градусов, нужно выпить жаропонижающий препарат. Можно применять охлаждающие компрессы. Если температура ниже 38, то принимать жаропонижающие препараты нет необходимости", – добавил врач.

Он также рассказал, что помочь могут и препараты симптоматического действия, к примеру капли от насморка. Рекомендуется промывать нос солевым раствором и полоскать горло.

Специалист строго запретил самостоятельно пить антибиотики. Он пояснил, что против вирусов они бесполезны, при этом дают значительную нагрузку на организм. Вместо них для лечения коронавируса в легкой форме можно использовать противовирусные препараты.

Эти лекарства являются безрецептурными и при соблюдении правил приема, описанных в инструкции, безопасны для пациента. От боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.

Также при всех перечисленных симптомах следует пить больше жидкости. Надо исключить из рациона тяжелую пищу, включить в меню лимоны и другие фрукты с высоким содержанием витамина С.

Также надо проветривать помещение, в котором находится больной, делать влажную уборку, родным тщательно мыть руки и соблюдать профилактические санитарные меры.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна коронавируса в России достигнет пика в начале февраля 2022 года из-за распространения "Омикрона". По его словам, снижение заболеваемости может произойти в марте или апреле 2022 года. Альтштейн также допустил окончание пандемии в этот период, отметив низкую летальность при "Омикроне".

