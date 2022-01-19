Врач назвал число неофициально переболевших коронавирусом россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России количество граждан, которые неофициально переболели коронавирусом, как минимум в шесть раз превышает число тех, чей ПЦР-тест оказался положительным. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Специалист считает, что при подсчете коллективного иммунитета необходимо учитывать всех переболевших. Это, по его мнению, позволит объективно планировать противоэпидемические мероприятия и более рационально распределять вакцины по регионам.
"Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет – только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших , в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность", – приводит слова Жемчугова ТАСС.
Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что при симптомах коронавируса, вызванного новым штаммом "Омикрон", надо начинать лечение с препаратов из домашней аптечки и исключить применение антибиотиков.
По его словам, международный опыт распространения нового штамма показывает, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом "Дельта". Основными симптомами он назвал боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенную температуру, сухой кашель, боль в горле, головную боль и насморк.
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