В ВОЗ призвали к бдительности ввиду возможности появления новых штаммов COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во Всемирной организации здравоохранения не исключают появления новых вариантов коронавируса, поэтому призывают сохранять бдительность и координацию действий. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Эта пандемия еще далека от завершения, при невероятном росте "Омикрона" по всему миру, возможно, появятся новые варианты, поэтому наблюдение и оценка остаются очень важными", – цитирует Гебрейесуса РИА Новости.
По его словам, вакцины могут быть не так эффективны для предотвращения распространения "Омикрона" в сравнении с предыдущими штаммами. В то же время они все еще хороши для предотвращения развития серьезного течения заболевания и летальных исходов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.
Сергей Собянин заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" значительно распространился в Москве и Подмосковье. При этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. По словам мэра, летом и осенью прошлого года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время этот показатель равен 750–800 в день.
В России сократили срок карантина для заболевших COVID-19 до 7 дней
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: