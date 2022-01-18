В ВОЗ призвали к бдительности ввиду возможности появления новых штаммов COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают появления новых вариантов коронавируса, поэтому призывают сохранять бдительность и координацию действий. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эта пандемия еще далека от завершения, при невероятном росте "Омикрона" по всему миру, возможно, появятся новые варианты, поэтому наблюдение и оценка остаются очень важными", – цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

По его словам, вакцины могут быть не так эффективны для предотвращения распространения "Омикрона" в сравнении с предыдущими штаммами. В то же время они все еще хороши для предотвращения развития серьезного течения заболевания и летальных исходов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.

Сергей Собянин заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" значительно распространился в Москве и Подмосковье. При этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. По словам мэра, летом и осенью прошлого года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время этот показатель равен 750–800 в день.