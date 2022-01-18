Эпидемиолог оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева оценила возможность твиндемии гриппа и COVID-19 в России, сообщает Pravda.Ru.
"В отличие от предыдущего сезона мы, конечно, регистрируем достаточно большое число случаев гриппа… Его было достаточно много и необычно рано, это все пришлось на конец ноября и декабрь", – отметила эксперт.
Эпидемиолог уточнила, что на данный момент трудно говорить о том, какая будет обстановка с гриппом в России дальше. По ее словам, люди вышли на работу и учебу после праздников не так давно, поэтому в настоящее время еще непонятна ситуация с заболеваемостью.
Бурцева затруднилась также давать и прогнозы по поводу взаимодействия гриппа и COVID-19 в РФ. Она отметила, что до этого при подъеме заболеваемости коронавирусом другие респираторные заболевания "уступали" ему.
"Так или иначе, случаи одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом мы регистрируем. Немного, но есть", – заключила специалист.
Ранее сообщалось, что в Европе может произойти затяжная твиндемия, это означает одновременный рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), есть вероятность, что двойная эпидемия окажет чрезмерное давление на и так перегруженную систему здравоохранения.
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