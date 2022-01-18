В Европе спрогнозировали начало двойной пандемии COVID-19 и гриппа

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В Европе может произойти затяжная "твиндемия", это означает одновременный рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. Об этом сообщает News.ru.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), есть вероятность, что "двойная эпидемия" окажет чрезмерное давление на и так перегруженную систему здравоохранения.

Как отмечают врачи, в прошлом году грипп почти исчез из Европы из-за локдаунов и ношения средств индивидуальной защиты. Но после снятия части ограничений заболеваемость гриппом начала быстро увеличиваться.

"Если мы начнем отменять все меры, меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас такое долгое время почти не циркулировало население Европы, что, возможно, мы отойдем от обычных сезонных моделей", – рассказал главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как определить одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

По словам эксперта, без лабораторных исследований это будет сделать непросто. Однако, отметила она, при гриппе обычно симптомы появляются стремительно, температура может подняться до 38–39 градусов за несколько часов, а если через какое-то время пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19.