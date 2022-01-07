В Роспотребнадзоре рассказали, как определить одновременное заражение COVID-19 и гриппом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, как определить одновременное заражение коронавирусом и гриппом.
По словам эксперта, без лабораторных исследований это будет сделать непросто. Однако, отметила она, при гриппе обычно симптомы появляются стремительно, температура может подняться до 38–39 градусов за несколько часов, а если через какое-то время пропадает обоняние, то велика вероятность присоединения COVID-19.
"При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде COVID-19, подчеркнула Руженцова, то симптомы могут возникнуть одновременно. Она отметила, что правильное лечение в таком случае сможет назначить только врач. Эксперт добавила, что принимать соответствующие лекарства нужно будет начать как можно скорее.
"В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов", – добавила Руженцова.
Случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом возникали почти с самого начала эпидемии. Их регистрировали в том числе и в России. Об этом Руженцова рассказала ранее. Эксперт Роспотребнадзора добавила, что сочетание сразу двух вирусов, поражающих дыхательные пути, способствует более тяжелому течению болезни.
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