Терапевт оценил риск повторного заражения COVID-19 после "Омикрон"-штамма

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
После заражения штаммом "Омикрон" риск повторного заболевания коронавирусом в два раза выше, чем после "Дельты". Такое мнение выразил врач-терапевт Константин Хоманов.
"Вариант коронавируса "Омикрон" имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса", – приводит слова специалиста ТАСС.
Он объяснил, что "Омикрон"-штамм обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам, а также может уменьшить эффективность иммунного ответа организма.
По данным Хоманова, риск повторного заболевания при заражении "Омикроном" – 19%, а при "Дельте" – 8%, при этом значимого роста случаев тяжелого течения коронавируса среди пациентов с "Омикроном" не наблюдается.
Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при заражении "Омикрон"-штаммом больше всего от воздействия вируса страдает иммунная система.
"Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам, заставляя иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше этих белков, пояснил эксперт.
Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: