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Общество

01:01

Терапевт оценил риск повторного заражения COVID-19 после "Омикрон"-штамма

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После заражения штаммом "Омикрон" риск повторного заболевания коронавирусом в два раза выше, чем после "Дельты". Такое мнение выразил врач-терапевт Константин Хоманов.

"Вариант коронавируса "Омикрон" имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса", – приводит слова специалиста ТАСС.

Он объяснил, что "Омикрон"-штамм обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам, а также может уменьшить эффективность иммунного ответа организма.

По данным Хоманова, риск повторного заболевания при заражении "Омикроном" – 19%, а при "Дельте" – 8%, при этом значимого роста случаев тяжелого течения коронавируса среди пациентов с "Омикроном" не наблюдается.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при заражении "Омикрон"-штаммом больше всего от воздействия вируса страдает иммунная система.

"Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам, заставляя иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше этих белков, пояснил эксперт.

Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса выявили в Нижегородской области

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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