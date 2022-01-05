Иммунолог назвал условие для окончания пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Окончание пандемии коронавируса возможно только при заметном снижении числа новых зараженных. Такое мнение высказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, об окончании пандемии можно будет говорить лишь тогда, когда случаи заражения будут фиксироваться не постоянно, а периодически.

"Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире – сказать сложно", – отметил Болибок.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что значительное улучшение ситуации с коронавирусом можно ожидать лишь в 2023 году. По его словам, пандемия COVID-19 вряд ли закончится в текущем году, поскольку должны стабилизироваться не только медицинская проблема, но и финансовые, экономические и геополитические вопросы.

