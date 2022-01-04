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Москва 24

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Общество

06:52

Вирусологи оценили связь между коронавирусом и продолжительностью жизни

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Утверждения о преждевременном старении из-за коронавируса пока безосновательны, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Об этом сообщает РБК.

По словам ученого, чтобы это выяснить, необходимо провести больше исследований и расширить статистическую базу.

Он добавил, что, по имеющимся данным, COVID-19 относится к острым респираторным заболеваниям, которые в большинстве случаев проходят бесследно. Однако, подчеркнул инфекционист, необходимо смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии, в частности, сосудистой системы.

В свою очередь, доктор биологических наук Алексей Аграновский согласился с мнением, что преждевременно трактовать зависимость жизни от коронавируcной инфекции. Специалист отметил, что с начала пандемии прошло слишком мало времени, поэтому пока можно делать только прогнозы.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что основным сценарием развития событий с коронавирусом является сокращение продолжительности жизни людей в среднем на десять лет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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