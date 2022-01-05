Гинцбург рассказал, когда станут доступны детская и назальная вакцины от COVID-19

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Назальная вакцина от COVID-19 и вакцина для детей всех возрастов могут стать доступными в 2022 году. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей – тех, кто пожелает, конечно", – сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной.

Ученый добавил, что в конце текущего года также планируется провести клинические исследования препарата для одновременной профилактики коронавируса и гриппа.

В гражданский оборот назальная вакцина от COVID-19 поступит через 3–4 месяца. Об этом Гинцбург рассказал 2 января. Он подчеркнул, что препарат будет эффективным средством против нового штамма коронавируса "Омикрон"

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса будут представлены в 2022 году. Он добавил, что сейчас препарат проходит испытания и уже есть хорошие результаты исследований.