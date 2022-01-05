ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся COVID-19 в мире за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 2 294 039 новых случаях инфицирования COVID-19 в мире за сутки, и это самый высокий суточный показатель в статистике организации за все время эпидемии, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в первый раз число заболевших коронавирусом в течение суток превысило 2 миллионов. По данным организации, число новых случаев заражения увеличилось за сутки на 2 294 039, смертельных исходов – на 7 011.
Отмечается, что статистика организации берет во внимание только официально подтвержденные данные о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.
Так, больше всего подтвержденных случаев, данные о которых поступили в ВОЗ, зафиксировано в США (55 972 114). В перечне стран с наибольшими показателями также Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078), Великобритания (13 641 524) и РФ (10 585 984).
Ранее глава ВОЗ заявил о риске "цунами" коронавируса из-за "Омикрона" и "Дельты". По его словам, число госпитализаций и смертей в мире увеличилось из-за новых штаммов. Растет и общее количество заболевших. Во многом это связано с высокой заразностью "Омикрона".
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