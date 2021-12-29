Глава ВОЗ заявил о риске "цунами" коронавируса из-за "Омикрона" и "Дельты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта" могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
По его словам, число госпитализаций и смертей в мире увеличилось из-за новых штаммов. Растет и общее количество заболевших. Во многом это связано с высокой заразностью "Омикрона".
"Это может привести к "цунами" случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", – выразил уверенность Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией. В противном случае, по его мнению, сохранится возможность для появления новых вариантов вируса, способных обойти противоэпидемические меры.
Гебрейесус также выступил против бустерной вакцинации в богатых странах. Он предположил, что это может привести к нехватке препарата в бедных государствах.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие.
Симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ. В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, заложенностью носа, насморком, першением в горле, чиханием, кашлем, а также снижением аппетита.
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