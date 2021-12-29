В Роспотребнадзоре заявили о способности "Омикрон"-штамма быстро поражать легкие

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС.
"Это подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к "Омикрону", чем к предыдущим штаммам", – подчеркнула эксперт.
Руженцова продолжила, что симптоматика новой разновидности вируса схожа с сезонным ОРВИ. В частности, зараженные штаммом "Омикрон" пациенты сталкиваются с повышением температуры до 38 градусов и выше, ломотой, заложенностью носа, насморком, першением в горле, чиханием, кашлем, а также снижением аппетита.
"В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "Омикроном" сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения", – сказала эксперт.
Она отметила, что у детей "Омикрон"-штамм способен вызывать высыпания.
Ранее сообщалось, что о заражении "Омикроном" может говорить сыпь на коже. При этом отмечается, что одни пациенты жаловались на сильный зуд, тогда как другие указывали, что их не беспокоят припухлости.
До этого специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться там на протяжении нескольких месяцев.
Россиян призвали при малейших симптомах коронавируса обращаться к врачу
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