Ученые узнали о способности COVID-19 месяцами сохраняться в организме

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Коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться там на протяжении нескольких месяцев. К такому выводу пришли специалисты Национальных институтов здоровья США, сообщает News.ru.

Ученые заметили, что некоторые пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, страдают от так называемого длинного коронавируса. Это значит, что вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Чтобы изучить широту воздействия COVID-19 на организм человека за пределами дыхательного аппарата, специалисты вскрыли 44 тела инфицированных. Как оказалось, вирус широко распространяется по телу человека, даже если COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой формах. Он начинает размножаться в тканях за пределами дыхательной системы уже на начальных стадиях заражения.

Ученые утверждают, что обнаружили коронавирус во множестве анатомических локациях, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов. При этом воспаления за пределами легких практически не наблюдалось.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что пожилые люди, а также имеющие хронические заболевания и тяжело перенесшие коронавирус, могут умереть из-за инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба через несколько месяцев после COVID-19.

Он отметил, что после того, как такие люди переболели коронавирусом, у них сохраняются слабость, нарушения сердца и мозговой деятельности, а также психики и нервной системы. По словам иммунолога, такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса.

В 2021 году во всем мире от коронавируса скончались около 3,5 миллиона человек, заявил ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что эти показатели больше числа смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в прошлом году. Он уточнил, что во многом это происходит из-за отсутствия равенства в распределении вакцин между государствами.