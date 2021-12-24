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Волны "Омикрона" и "Дельты" в РФ могут перемешаться – иммунолог

"Большая двугорбая": волны "Омикрона" и "Дельты" в РФ могут перемешаться
общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 не исключил, что в России может возникнуть такой же стремительный рост заболеваемости COVID-19, как в Великобритании.

По данным британского правительства на 23 декабря, за сутки в стране выявили почти 120 тысяч случаев заражения. Такие показатели фиксируются на фоне того, что на территории Великобритании новый штамм вируса "Омикрон" стал доминирующим.

Крючков подтвердил, что всплеск заболеваемости в этой стране связан с появлением "Омикрона".

Он крайне заразен, примерно на 30% более заразен, чем "Дельта". Отсюда заболеваемость на фоне большой группы относительно молодых людей, которые на сегодняшний день высоко восприимчивы к инфекциям и менее привиты в количественном выражении.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Однако, по словам иммунолога, случаев госпитализации и смертей в Великобритании гораздо меньше, чем могло бы быть. Это связано с тем, что почти все пожилое население страны вакцинировано, а молодые в силу своего иммунитета болеют не так тяжело, пояснил он.

В России тоже были зафиксированы случаи заражения "Омикроном". В связи с этим иммунолог не исключил, что в стране возможен такой же стремительный рост заболеваемости, как в Великобритании.

Вероятность практически 100%, крайне близкая к этому. Но у нас будет не такой мягкий сценарий. У нас нет такого количества иммунизированных, поэтому на фоне роста заболеваемости будет значительно более высокий рост госпитализаций и смертей, к сожалению.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Более того, в России суточный прирост заболеваемости может быть даже выше, чем в Великобритании, продолжает эксперт.

"У нас страны разного размера. В Британии население значительно меньше, чем в России. Одно дело, когда в стране 67 миллионов, другое – когда 145. Естественно, общее число заболеваний будет больше, но и на душу населения будет не меньше, чем в Британии, я думаю", – предположил Крючков.

Иммунолог прогнозирует, что резкий рост заболеваемости "Омикроном" в России начнется с середины января 2022 года.

С моей точки зрения, вероятность того, что эта волна будет хуже, чем осенняя волна "Дельты", которая оказалась крайне высока, выше, чем вероятность того, что это будет на уровне "Дельты".
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Эксперт предполагает, что волны "Омикрона" и "Дельты" в России могут перемешаться в одну и рост заболеваемости будет затяжным.

"Условно, это будет как бы общая волна, большая двугорбая, где первая часть – это "Дельта" – такая нудная, затяжная, а вторая часть, более стремительная по заболеваемости, более крутая – это будет "Омикрон". Она будет чуть выше до пиков, потом чуть ниже и опять выше, то есть будут как бы глубокие зубцы ", – уточнил иммунолог.

Ослабнуть такая волна может только в мае, предполагает специалист. "Это вопрос социальной динамики скорее, а не только погоды. Более высокие температуры, инсоляция. Но это даже не самое важное. Люди покидают большие города, находятся в более уединенных местах в сельской местности, и плюс к этому мы все склонны проводить время больше не улице, чем в закрытом помещении", – объясняет Крючков.

Со второй половины мая до середины сентября, наверное, благополучный сезон, все остальное неблагоприятно.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что "Омикрон"-штамм обнаружили уже в 110 странах. Вместе с тем информация, касающаяся тяжести заболевания, остается ограниченной. В организации пояснили, что новый вариант инфекции продолжают исследовать.

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