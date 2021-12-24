Волны "Омикрона" и "Дельты" в РФ могут перемешаться – иммунолог

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 не исключил, что в России может возникнуть такой же стремительный рост заболеваемости COVID-19, как в Великобритании.
По данным британского правительства на 23 декабря, за сутки в стране выявили почти 120 тысяч случаев заражения. Такие показатели фиксируются на фоне того, что на территории Великобритании новый штамм вируса "Омикрон" стал доминирующим.
Крючков подтвердил, что всплеск заболеваемости в этой стране связан с появлением "Омикрона".
Однако, по словам иммунолога, случаев госпитализации и смертей в Великобритании гораздо меньше, чем могло бы быть. Это связано с тем, что почти все пожилое население страны вакцинировано, а молодые в силу своего иммунитета болеют не так тяжело, пояснил он.
В России тоже были зафиксированы случаи заражения "Омикроном". В связи с этим иммунолог не исключил, что в стране возможен такой же стремительный рост заболеваемости, как в Великобритании.
Более того, в России суточный прирост заболеваемости может быть даже выше, чем в Великобритании, продолжает эксперт.
"У нас страны разного размера. В Британии население значительно меньше, чем в России. Одно дело, когда в стране 67 миллионов, другое – когда 145. Естественно, общее число заболеваний будет больше, но и на душу населения будет не меньше, чем в Британии, я думаю", – предположил Крючков.
Иммунолог прогнозирует, что резкий рост заболеваемости "Омикроном" в России начнется с середины января 2022 года.
Эксперт предполагает, что волны "Омикрона" и "Дельты" в России могут перемешаться в одну и рост заболеваемости будет затяжным.
"Условно, это будет как бы общая волна, большая двугорбая, где первая часть – это "Дельта" – такая нудная, затяжная, а вторая часть, более стремительная по заболеваемости, более крутая – это будет "Омикрон". Она будет чуть выше до пиков, потом чуть ниже и опять выше, то есть будут как бы глубокие зубцы ", – уточнил иммунолог.
Ослабнуть такая волна может только в мае, предполагает специалист. "Это вопрос социальной динамики скорее, а не только погоды. Более высокие температуры, инсоляция. Но это даже не самое важное. Люди покидают большие города, находятся в более уединенных местах в сельской местности, и плюс к этому мы все склонны проводить время больше не улице, чем в закрытом помещении", – объясняет Крючков.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что "Омикрон"-штамм обнаружили уже в 110 странах. Вместе с тем информация, касающаяся тяжести заболевания, остается ограниченной. В организации пояснили, что новый вариант инфекции продолжают исследовать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: