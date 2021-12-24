Аналитики назвали наиболее вакцинированные от коронавируса профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В числе представителей наиболее вакцинированных от COVID-19 профессий оказались медсестры и врачи (92 и 95% соответственно), курьеры (93%) и учителя (90%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Также высок уровень вакцинации среди PR-менеджеров, воспитателей, юристов и фармацевтов. От коронавируса привились 80–90% из них.
Меньше 60% привитых встречаются среди таких профессий, как логист, программист, диспетчер и оператор call-центра. В последнем случае этот показатель не превышает 55%.
Ранее в ходе ежегодной в пресс-конференции Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По словам президента, сейчас этот показатель составляет 59,4%, однако необходимо, чтобы он был не менее 80%.
Глава государства выразил надежду на то, что в 2022 году соответствующий уровень коллективного иммунитета будет достигнут.
Путин объяснил, чем вызваны новые волны COVID-19
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