Аналитики назвали наиболее вакцинированные от коронавируса профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В числе представителей наиболее вакцинированных от COVID-19 профессий оказались медсестры и врачи (92 и 95% соответственно), курьеры (93%) и учителя (90%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Также высок уровень вакцинации среди PR-менеджеров, воспитателей, юристов и фармацевтов. От коронавируса привились 80–90% из них.

Меньше 60% привитых встречаются среди таких профессий, как логист, программист, диспетчер и оператор call-центра. В последнем случае этот показатель не превышает 55%.

Ранее в ходе ежегодной в пресс-конференции Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По словам президента, сейчас этот показатель составляет 59,4%, однако необходимо, чтобы он был не менее 80%.

Глава государства выразил надежду на то, что в 2022 году соответствующий уровень коллективного иммунитета будет достигнут.

