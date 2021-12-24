Эксперт рассказал, как достичь нужного уровня коллективного иммунитета в России

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Чтобы достичь нужного уровня коллективного иммунитета в конце первого квартала 2022 года, необходимо вести активную пропаганду вакцинации и привить около 80% россиян. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что коллективный иммунитет в России составляет 59,4%. При этом президент заявил, что для достижения высокого коллективного иммунитета нужно работать над взаимным признанием вакцин от COVID-19.

Альтштейн выразил уверенность, что коллективного иммунитета можно будет достичь только благодаря вакцинации.

"Уже сейчас понятно, что иммунитет от COVID-19 непродолжительный. Это касается защиты как от прививки, так и после болезни. Таково свойство коронавируса. Поэтому во многих странах планку по коллективному иммунитету повысили до 90–95%", – рассказал эксперт.

Альтштейн подчеркнул, что технически привить 90% россиян возможно, однако проблемой являются антипрививочники. Эксперт отметил, что вести диалог с такими людьми сложно, так как на приеме у врача нет времени заниматься пропагандой.

"Помимо медиков, к убеждению нужно привлекать по возможности всех. Безусловно, наибольший авторитет в этом деле имеют руководители трудовых коллективов. В их руках и моральные, и материальные стимулы", – высказался врач-инфекционист Николай Малышев.

Ранее Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По его словам, около 70 миллионов россиян сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Президент также выразил надежду, что нужный уровень коллективного иммунитета будет достигнут в следующем году.

