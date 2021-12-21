В ВОЗ рекомендовали отменить празднование Нового года

пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Новогодние праздники повлекут увеличение числа заражений коронавирусом и могут спровоцировать новую волну пандемии, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим он рекомендовал отпраздновать Новый год позже. Иначе, по словам Гебрейесуса, в мире увеличится число смертей от коронавируса и возникнет дополнительная нагрузка на системы здравоохранения.

"Мы все устали, но прямо сейчас надо удвоить глобальные усилия по борьбе с распространением коронавируса, которое ускорилось этой зимой после появления "Омикрона". Остановить пандемию окончательно может только 70-процентный коллективный мировой иммунитет. С этой задачей справится вакцинация", – приводит слова главы ВОЗ Pravda.ru.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.

