Голикова призвала россиян провести новогодние праздники в формате COVID-free

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.
Кроме того, по ее словам, следует соблюдать и действующие антикоронавирусные ограничения.
"И, что особенно важно: праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России. Обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free", – отметила вице-премьер РФ, слова которой приводят в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее Владимир Путин призвал россиян внимательно отнестись к рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники. Он отметил, что в Новый год людям традиционно хочется встретиться и пообщаться с членами семьи и друзьями, но необходимо помнить о мерах безопасности.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также попросил россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
В Москве выявлено 3 322 новых случая коронавируса
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