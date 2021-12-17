Голикова призвала россиян провести новогодние праздники в формате COVID-free

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.

Кроме того, по ее словам, следует соблюдать и действующие антикоронавирусные ограничения.

"И, что особенно важно: праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России. Обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free", – отметила вице-премьер РФ, слова которой приводят в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Владимир Путин призвал россиян внимательно отнестись к рекомендациям эпидемиологов в новогодние праздники. Он отметил, что в Новый год людям традиционно хочется встретиться и пообщаться с членами семьи и друзьями, но необходимо помнить о мерах безопасности.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также попросил россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

