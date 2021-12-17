Голикова прокомментировала возможность новых ограничений из-за "Омикрона" в РФ

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти изучают ситуацию с "Омикроном" в других странах для понимания, какие меры реагирования нужны в стране из-за его появления. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предметно сейчас это изучаем. Наша группа большая из представителей Роспотребнадзора, вирусологов и эпидемиологов, наших научных специалистов учреждений Минздрава работает в ЮАР, мы с коллегами вместе смотрим, как у них. Поскольку там уже порядка 75% доминирующая ситуация "Омикрона", а не "Дельты", смотрим на заболеваемость и на месте пытаемся сориентироваться, какие нам нужно будет принимать меры реагирования", – сказала Голикова.

В России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи обнаружены у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам Голиковой, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно. При этом она уточнила, что сложность обстановки с COVID-19 в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.

Голикова уточнила, что россияне, которые заразились этим штаммом, находятся под наблюдением медиков. Остальные граждане, прибывшие в Россию из Африки и граничащих стран, – на самоизоляции в обсерваторах.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

