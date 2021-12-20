Вирусолог рассказал, сколько антител нужно для нейтрализации "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для противодействия "Омикрон"-штамму может потребоваться в 10–40 раз больше антител, чем нужно было для нейтрализации первого варианта коронавируса. Об этом заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу в интервью газете Corriere della Sera.

Он рассказал, что от "Омикрон"-штамма могут защитить антитела, появившиеся после прививки и после выздоровления. При этом он подчеркнул, что эффективным завершением цикла вакцинации может стать третья доза прививки.

"Это схема, которая является частью истории вакцинологии. Мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол является доказательством неудачи этих средств против COVID-19", – пояснил Палу.

По его словам, ученые пока не могут с уверенностью сказать, насколько новый штамм болезненнее "Дельты". Опираться на опыт ЮАР в этом случае не поможет. Эксперт объяснил, что в Южной Африке население моложе европейского, а уровень вакцинации в стране составляет около 25%. На показатели также влияет и лето, которое характерно сейчас для южного полушария.

Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что новый вариант коронавируса "Омикрон" медленнее поражает легкие человека по сравнению с другими штаммами.

Исследователи подчеркнули, что этот штамм не вызывает у заразившихся тяжелого течения болезни. При этом они призвали не расслабляться в борьбе с инфекцией, потому что "Омикрон" начал успешнее других вариантов обходить иммунитет людей.

