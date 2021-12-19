Штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим в Ирландии

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Новый штамм COVID-19 "Омикрон" стал доминирующим на территории Ирландии, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Центр наблюдения за охраной здоровья был сегодня проинформирован о 5 124 подтвержденных случаях COVID-19. По состоянию на 8:00 по местному времени 436 пациентов с COVID-19 госпитализированы, из них 107 – в отделения интенсивной терапии. По нашим оценкам, около 52% всех случаев, о которых сообщается, приходятся на штамм "Омикрон", – отмечается в сообщении ведомства.

По словам главного санитарного врача Ирландии Тони Холохэна, для того чтобы стать преобладающим в стране, "Омикрону" понадобилось всего две недели. И это, уточнил специалист, только демонстрирует, "насколько высоко трансмиссивный этот вариант".

"Я призываю всех, кто подходит под критерии получения бустерной дозы прививки, сделать это при первой возможности", – заявил главный санитарный врач Ирландии.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.