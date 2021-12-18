В Лондоне объявили режим чрезвычайной ситуации

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения новым штаммом "Омикрон". Ранее Великобритания сообщила о крупнейшем за сутки росте количества инфицированных ковидом.

17 декабря в стране насчитали более 93 тысяч новых случаях заражения. В начале декабря премьер-министр Борис Джонсон потребовал от англичан, чтобы они работали из дома, носили маски в общественных местах и использовали вакцинные пропуска. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия установили свои собственные ограничения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.