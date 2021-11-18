Ростокинский акведук вновь украсит новогодняя композиция "Умка"
Столицу начали украшать к новогодним праздникам. До середины декабря в городе планируют развесить гирлянды, собрать все елки и световые инсталляции.
Как рассказал руководитель департамента спецпроектов Объединенной энергетической компании Михаил Коротков, в этом году популярная у москвичей композиция "Умка" останется у акведука.
"Эти белые медведи попутешествовали по Москве. В первый год они появились в Ростокинском акведуке, потом – Парк Горького, после мы получили множество обращений от жителей, чтобы медведи вернулись в Ростокино. В прошлом году они были там, и в этом году композиция снова будет в акведуке", – сказал Коротков.
Он отметил, что к медведям также добавится композиция из новогодних ледяных елей.
По словам Короткова, перед появлением на улицах города новогодние конструкции проходят проверку. Если есть необходимость, то восстанавливают металлокаркас, декоративные элементы, проверяется работоспособность световых гирлянд.
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны срубят 14 декабря 2021 года. Дерево отправят на Соборную площадь Московского Кремля. Согласно требованиям, она должна быть не менее 25 метров высотой, а возрастом – не старше 120 лет.
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