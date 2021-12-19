Власти Германии объявили Великобританию зоной распространения мутаций коронавируса

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Правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Института Роберта Коха.

Предполагается, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами.

Помимо прочего, прибывающие из Британии в Германию будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Подобные меры затронут даже прошедших вакцинацию.

Ранее власти Нидерландов ввели жесткий карантин для предотвращения слишком быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон". Сообщалось, что локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.

До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение. Согласно данным британского Агентства по здравоохранению, в Великобритании по состоянию на 17 декабря за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений коронавирусом.