Власти Германии объявили Великобританию зоной распространения мутаций коронавируса

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Фото: depositphotos/mikdam
Правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Института Роберта Коха.
Предполагается, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами.
Помимо прочего, прибывающие из Британии в Германию будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Подобные меры затронут даже прошедших вакцинацию.
Ранее власти Нидерландов ввели жесткий карантин для предотвращения слишком быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон". Сообщалось, что локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.
До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение. Согласно данным британского Агентства по здравоохранению, в Великобритании по состоянию на 17 декабря за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений коронавирусом.
В Нидерландах вводят жесткий карантин
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