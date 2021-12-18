Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

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Фото: AP Photo/Remko de Waal/Pool via AP
В Нидерландах для предотвращения слишком быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон" вводят жесткий карантин. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, пишет ТАСС.
"Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с "Омикрон"-вариантом коронавируса", – сказал он.
Рютте добавил, что локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.
Ранее на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение. Согласно данным британского Агентства по здравоохранению, в Великобритании по состоянию на 17 декабря за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений коронавирусом. Общее число заражений штаммом "Омикрон" на 18 декабря превышает 24 тысячи.
Вирусолог Александр Бутенко допустил, что эра "Омикрон"-штамма коронавируса может начаться в России в январе. Он подчеркнул, что сроки масштабного распространения новой мутации в РФ предварительны.
Эксперт рассказал, почему "Омикрон" имеет несколько мутаций
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