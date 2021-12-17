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Общество

16:50

Вирусолог рассказал о возможном наступлении эры "Омикрона" в России

общество

Фото: depositphotos/val.suprunovich

Вирусолог Александр Бутенко допустил, что эра "Омикрон"-штамма коронавируса может начаться в России в январе. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ру".

"По последним данным, у нас диагностировано 25 случаев ("Омикрона". – Прим. ред.). Пока в России абсолютно доминирует "Дельта"-вариант. Вообще наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает "Омикрон", но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас "китайских" вариантов в 2020 году", – отметил он.

При этом Бутенко подчеркнул, что сроки масштабного распространения новой мутации в РФ предварительны.

Ранее главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что штамм "Омикрон" с достаточно высокой вероятностью через некоторое время вытеснит "Дельта"-штамм. Он уточнил, что новая мутация коронавируса распространяется в 2–4 раза быстрее "Дельты".

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.

Эксперт рассказал, насколько опасен "Омикрон"-штамм коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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