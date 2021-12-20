Ученые заявили, что "Омикрон" размножается в легких медленнее других штаммов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что новый вариант коронавируса "Омикрон" медленнее поражает легкие человека по сравнению с другими штаммами. Об этом сообщает Sky News.

Исследователи подчеркнули, что этот штамм не вызывает у заразившихся тяжелого течения болезни. При этом они призвали не расслабляться в борьбе с инфекцией, потому что "Омикрон" начал успешнее других вариантов обходить иммунитет людей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрона". По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

