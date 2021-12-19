Молодые люди реже умирают от COVID-19, но страдают от последствий – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Представители молодого поколения достаточно редко умирают от коронавируса, однако они подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение длительного времени после заболевания, заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
"Трое из 10 человек страдают постковидным синдромом, и именно поэтому важно вакцинировать и молодых людей. Потому что молодые не так часто умирают от коронавируса, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев", – пояснил эксперт.
По его словам, вакцины от COVID-19 безопасны, и они работают и существуют "в очень строгих критериях".
"Моя семья в Сибири привилась "Спутником V", и после "Спутника" у них не было никаких побочных реакций, они не заболели COVID-19", – заключил Клюге.
Ранее главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что некоторые люди, перенесшие COVID-19, частично потеряли слух или испытали на себе другие значительные осложнения, среди которых изменение запахов и облысение.
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