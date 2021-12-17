Врач рассказал об особенностях постковидного синдрома от "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Последствия перенесенного COVID-19 после заражения штаммом "Омикрон", скорее всего, не будут иметь сильных отличий от обычного постковидного синдрома, который проявляется в недомогании и нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-кардиолог, руководитель временного коронавирусного стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев.

Специалист пояснил, что все рассуждения об "Омикроне" пока носят чисто теоретический характер, поскольку исследователи не знают, как он может проявить себя при распространении в России.

"Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по "индийскому" штамму ("Дельта". – Прим. ред.), то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы", – заявил Шугушев.

Он отметил, что при заражении коронавирусом организм переживает системное воспаление, которое в том числе приводит к образованию тромбов. По словам Шугушева, эти нарушения сохраняются и в первые три недели после выздоровления, представляя повышенную опасность.

"Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах. – Прим. ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – уточнил врач.

По его словам, болезнь при заражении "Омикроном" характеризуется усталостью, ломотой в суставах и головной болью, причем эти симптомы могут сохраняться у переболевшего дольше, чем традиционные осложнения, связанные с сердечно-сосудистыми нарушениями. Кардиолог пояснил, что коронавирус имеет повышенную способность к проникновению в нервные клетки и способен жить в ней в течение долгих месяцев.

"Поэтому многие люди после инфекции жалуются на то, что у них долго не восстанавливается обоняние, вкус, они чувствуют повышенную утомляемость, разбитость, головную боль", – отметил Шугушев.

Однако врач полагает, что если новый штамм вызывает более легкую форму COVID-19, то в таком случае и долгосрочные последствия болезни будут менее выраженными.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый вариант коронавируса "Омикрон" является самым заразным штаммом. По его словам, число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые три дня. Он предположил, что "Омикрон" вскоре станет доминирующим штаммом в США.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.