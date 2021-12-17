90-процентное ношение масок позволит победить COVID-19 в Москве – ученый

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов подсчитал, как будет меняться количество случаев коронавируса в городе в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски. Об этом сообщает газета "Известия".

Расчеты были сделаны по математической модели Института проблем передачи информации РАН. По словам специалиста, если маски будут носить 100% населения, к 31 декабря число новых случаев коронавируса в сутки снизится до 220, а может и вовсе упадет до нуля. К февралю победить инфекцию можно будет в случае, если маски будут носить 90% москвичей.

Также модель спрогнозировала, что 31 декабря в столице выявят 1,4 тысячи заболевших, если маски будут носить 50% москвичей.

Расчеты сделали в соответствии с официальными данными о динамике коронавируса в столице до середины декабря: числом новых случаев в сутки, темпами вакцинации, количеством ежедневных тестов и так далее.

Модель основана на том, что в столице доминирует штамм "Дельта". Если его сменит вариант "Омикрон", модель предложит дольше носить маски. Конкретные сроки будут зависеть от степени распространения нового штамма и эффективности вакцин против него.

Также, по словам ученых, можно предположить, что представленные расчеты верны не только для Москвы, но и для России в целом. При этом стоит учитывать, что эпидситуация в столице опережает общероссийский тренд примерно на две недели.

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Согласно последним данным, в России выявили 25 случаев заражения новым штаммом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно.