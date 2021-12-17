Темпы прироста новых случаев "Омикрон"-штамма в мире пугают опасностью – Попова

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Скорость прироста новых случаев "Омикрон"-штамма коронавируса в мире вызывает опасения. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что в Великобритании и Африке на новую разновидность вируса уже приходится 75% от общего числа выявляемых случаев.

"Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", – подчеркнула Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявляла об отсутствии последовательного распространения "Омикрона" внутри России.

По ее словам, первый случай нового штамма в Ростове-на-Дону выявили у человека, который приехал не из ЮАР. Сейчас врачи обследуют людей, с которыми он контактировал.

По последним данным, в России выявили 25 случаев заражения новым штаммом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.